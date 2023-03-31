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المستشار الألماني يطالب بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في بوتشا

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 2:11 م

بعد مرور عام على تحرير مدينة بوتشا الأوكرانية من القوات الروسية، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب هناك.

وكتب شولتس على "تويتر" اليوم الجمعة: "أظهرت فظائع بوتشا قبل عام للعالم ما تعنيه حرب بوتين. الصور لا تزال في ذاكرتي... هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون عقاب. هذا هو السبب في أننا نقف متحدين وراء أوكرانيا. روسيا لن تفوز!".

واحتلت القوات الروسية بلدة بوتشا الصغيرة لعدة أسابيع في مارس 2022.

وفي 30 مارس انسحبت القوات، وفي اليوم التالي تم إعلان تحرير المدينة. وبعد نشر صور لحوالي 20 جثة ملقاة في الشارع، بعضها مقيّد، أصبحت بوتشا رمزا لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسجل مكتب المدعي العام الأوكراني أكثر من 9000 جريمة حرب في بوتشا وحولها.

وقتل هناك أكثر من 1400 شخص، وعثر على أكثر من 175 جثة في مقابر جماعية أو "غرف تعذيب".

وتنفي موسكو بشدة هذه المزاعم حتى الآن، وتتحدث عن تدبير من المخابرات الأوكرانية.


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