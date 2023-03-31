إسبانيا تدعو الرئيس الصيني للتحدث إلى القيادة الأوكرانية

حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، على التحدث إلى القيادة الأوكرانية والتعرف بشكل مباشر على صيغة السلام الخاصة بكييف للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال سانتشيث، في مؤتمر صحفي في بكين، إنه أبلغ شي، الذي زار موسكو في يومي 20 و21 مارس، بأن إسبانيا تدعم مقترحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وتشمل هذه المقترحات مطالبة بإعادة الأراضي الأوكرانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، بحسب وكالة "رويترز".



وأضاف سانتشيث: "أعتقد أنها خطة ترسي دعائم السلام الدائم في أوكرانيا وتتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها".



وقال سانتشيث: "عبرت عن مخاوفنا إزاء الغزو غير المشروع لأوكرانيا"، مضيفا أنه حث شي على التحدث إلى الرئيس زيلينسكي من أجل التعرف بشكل مباشر على خطة كييف للسلام.



والشهر الماضي، اقترحت بكين خطة تتألف من 12 نقطة حول الحل السياسي للحرب في أوكرانيا وتضمنت وقفا شمالا لإطلاق النار في الصراع.



وأشاد سانتشيث، الخميس، بجانبين من مقترح الصين "رفضه التام والقاطع ليس فقط لاستخدام الأسلحة النووية، بل حتى التهديد باستخدامها" واحترامه لوحدة الأراضي. وأحجم سانتشيث عن الإفصاح عما قاله شي عن هذه المسألة.