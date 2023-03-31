رئيس قطاع الفنون التشكيلية يشارك فتيات مبادرة أنت مش لوحدك أمسية رمضانية

حرص الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية على مشاركته بنات المبادرة خلال فعاليات اليوم الذي استمر من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً في نادي بورتو نايل بشارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة المنيل، كما شاركهن حفل الإفطار في مساء عامر بالفن والموسيقى.



جاء ذلك في أمسية رمضانية خاصة انطلقت محطتها الثالثة لمبادرة "أنت مش لوحدك" والتي احتضنت فتيات من جمعية دار المبرة للبنات اليتيمات مساء اليوم أمس الخميس، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



وفي ختام الأمسية، قام قانوش بتوزيع الهدايا على المشاركات لرسم الابتسامة والبهجة على وجوه وقلوب المشاركات وذلك في احتفالية بسيطة على ضفاف النيل.



جاءت هذه الاستضافة في إطار احتفاء القطاع بيوم اليتيم العالمي الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل، لتستمر المبادرة في نجاحها الذي صاحبها منذ إنطلاقتها في يناير الماضي كمبادرة من وزارة الثقافة وتبناها القطاع لدعم ورعاية فئات معينة من المجتمع (مرضى السرطان – ذوي الهمم – الأيتام ...) وذلك من خلال يوم فني ثقافي ترفيهي يقام بصفة شهرية.