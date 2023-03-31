روسيا: موسكو لا تنتهك الالتزامات الدولية بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا تنتهك الالتزامات الدولية عندما تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وتطرق المندوب الروسي - أثناء حديثه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إلى نشر الأسلحة النووية على الأراضي البيلاروسية، وقال إن موسكو لا تنتهك الالتزامات الدولية عندما تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال إنه وفقا لتقديرات مختلفة، في إطار التعاون بين دول الناتو في أوروبا، يمكن بالفعل نشر حوالي 100-150 قنبلة نووية تكتيكية أمريكية في المجال النووي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ومينسك اتفقتا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

ووفقا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في مطلع يوليو، وأوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمان، حيث إن الأمريكيين "علموا أطقم (حلفائهم) وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر".