كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة يصل إلى 586 مشروعًا، مضيفة أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024 تبلغ 82,7 مليار جنيه، وذلك بنسبة زيادة 8,8% عن خطة 22/2023.

وأعلنت وزارة التخطيط، البدء في نشر سلسلة تقارير تستعرض فيها خطة المواطن الاستثمارية بكل المحافظات، وذلك للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024، ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وتبدأ الوزارة بمحافظة الجيزة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي يتم الاحتفال به في 31 مارس من كل عام.

وأكدت السعيد، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية، وخفض الفجوات الجغرافية، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

وأوضحت أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة، رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى توجيه استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 42%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 32 مليار جنيه بنسبة 39%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 5,6 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع الآثار 2,5 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 464,8 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 6,9 مليار جنيه بنسبة 8%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير، أن الخطة تستهدف تنفيذ 121 مشروعا تنمويا، في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 2,7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 55 مشروعا في مجال التعليم العالي، منها تجهيز منشآت التعليم القائمة بجامعة القاهرة، فضلا عن تنفيذ 9 مشروعات في مجال النقل منها إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق، إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل (مرحلتين)، مشروع خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر.

كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الجيزة لعام 23/2024، مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1,09%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 15,22%، وخفض معدل الأمية إلى 20,9%.