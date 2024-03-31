 هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال بالدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 4:41 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 4:42 م

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أرسنال مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال على ملعب الاتحاد، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة اليوم كما يلي:

ستيفان أورتيجا في حراسة المرمى

الدفاع: جفارديول - ناثان آكي - روبن دياز - مانويل أكانجي

خط الوسط: هيرنانديز كاسكانتي - كوفاسيتش - كيفن دي بروين

الهجوم: فيل فودين - برناردو سيلفا - هالاند.


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