تطورات جديدة في إصابة إمام عاشور وموقف أبو علي من مواجهة سيمبا

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة بشأن إصابة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال أحمد شوبير، في صتريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «إمام عاشور، سوف يخضع لفحص طبي اليوم الأحد، مع الدكتور خالد شعيب، لوضع برنامد الإعداد للاعب خلال الفترة الجارية».

وأشار: «الفلسطيني وسام أبوعلى، اقترب من الشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية واللحاق بمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني».

ويلتقي الأهلي مع سيمبا الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه أحمد نبيل «كوكا».