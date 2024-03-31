 حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يتأهب لمواجهة انتكاسة كبيرة في الانتخابات المحلية بتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يتأهب لمواجهة انتكاسة كبيرة في الانتخابات المحلية بتركيا

إسطنبول - د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 10:02 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 10:02 م

يبدو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتأهب لمواجهة انتكاسة على مستوى البلاد أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وفقا لما أظهرته نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البلدية اليوم الأحد.

وأظهرت نتائج غير رسمية نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يتجه نحو مواجهة هزيمة في جميع المراكز الحضرية الخمس الكبرى، بما فيها أكبر مدينتين إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وفي إسطنبول، حصل رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري العلماني على نحو 50% من الأصوات، بعد فرز ما يقرب من نصف الأصوات.

وحصل منافسه مراد كوروم من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يتزعمه أردوغان، على 41.2% من الأصوات، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وأشارت النتائج الأولية إلى ابتعاد الناخبين على مستوى البلاد عن حزب العدالة والتنمية مقارنة بانتخابات بلدية عام 2019.

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية الأولية في وقت لاحق هذا المساء.

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