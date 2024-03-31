وزارة التخطيط: 42 قرية مستهدفة خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالجيزة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة يبلغ 42 قرية، ويبلغ عدد سكانها 801 ألف نسمة، ونسبة الإناث فيها 48%.

وأعلنت وزارة التخطيط، البدأ في نشر سلسلة تقارير تستعرض فيها خطة المواطن الاستثمارية بكافة المحافظات، وذلك للعام الخامس على التوالي بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024 ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وتبدأ الوزارة بمحافظة الجيزة وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يتم الاحتفال به في 31 مارس من كل عام.

وبحسب التقرير، تتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و6 وحدات اجتماعية، و11 مجمع خدمات زراعية، و16 نقطة إسعاف، و37 وحدة صحية.

كما تضمن إنشاء 2550 فصلا دراسيا، و86 مدرسة، و3 مراكز تنمية أسرة، ومركز تأهيل، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، و42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، و43 مراكز شباب، و11 مجمع خدمات حكومية، و34 مكتب بريد، و6 نقاط شرطة، ونقطتين إطفاء.

وذلك إلى جانب 44 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (95 كم)، و46 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210 كم، وإنشاء كوبري ري، و7 أسواق، و8 مواقف، و42 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.