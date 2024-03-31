شوبير يكشف حقيقة «العرض البلجيكي» لحارس الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة وصول عرض رسمي من نادي رويال سانت جليواز البلجيكي، لضم حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وأوضح شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «تواصلنا مع مصدر مسؤول في النادي الأهلي ونفى وصول عرض رسمي من رويال سانت جليواز البلجيك، لضم حمزة علاء».

وتابع: «حمزة علاء، حارس موهوب، ولو لعب مع الفريق الأول سيظهر بمستوى مميز»، مضيفا: «الأهلي لديه حراس ممميز على رأسهم محمد الشناوي، والثلاثي الشاب مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، بالإضافة إلى محمود الزنفلي المعار من الداخلية».