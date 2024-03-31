الرئيسان التركي والإيراني يبحثان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات بين البلدين والهجمات الإسرائيلية على فلسطين والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان لها، أن أردوغان أكد خلال الاتصال أهمية مواصلة تكثيف الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة العمل المشترك لمنع محاولات الكيان الإسرائيلي نشر التوتر في المنطقة.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه على غزة، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثوله للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".