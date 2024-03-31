وفد كوري شمالي يزور لاوس

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زار مسئول كوري شمالي بارز لاوس، حيث أكد على سياسة كوريا الشمالية إزاء تعزيز القدرات الدفاعية، بحسب ما ذكرته الإذاعة الكورية الجنوبية.

وقد أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، اليوم الأحد، بأن كيم سونج نام مدير القسم الدولي بحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية التقى برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشعبي الثوري ثونجسافانه فومفيهاني أمس الأول الجمعة.

وقال فومفيهاني، إن حزب لاوس والحكومة يدعمان بصورة كاملة الحكومة الكورية الشمالية وسياسة حزب العمال المتعلقة بحماية سلام وأمان شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن كيم وفومفيهاني ناقشا سبل تعزيز العلاقات الودية والتعاونية بين الدولتين من أجل تلبية احتياجات العهد الجديد وتعزيز الدعم والتضامن المتبادل على الساحة الدولية.

وقد زار الوفد الكوري الشمالي برئاسة كيم لاوس بعدما توجه إلى الصين وفيتنام.

ويبدو أن الجولة التي تستمر ثلاثة أيام تهدف لتعزيز علاقات بيونج يانج مع الدول الاشتراكية، بعدما أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع كوبا الشهر الماضي.