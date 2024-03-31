بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وجه بابا الفاتيكان، فرنسيس، نداء عاجلا لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة، وتبادل للأسرى في الحرب في أوكرانيا، خلال خطابه التقليدي بمناسبة "عيد الفصح".

وقال البابا: "أناشد مرة أخرى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأدعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن الرهائن، الذين تم اختطافهم في السابع من أكتوبر الماضي وإلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، دعا البابا إلى احترام مبادئ القانون الدولي، معربا عن أمله في تبادل عام لجميع الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وفي دعوة عامة للسلام العالمي، ذكر فرنسيس بالصراعات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وبين أرمينيا وأذربيجان، مشيرا إلى استمرار القتال في الكثير من المناطق في أفريقيا.

وفي وقت سابق، احتفل البابا بقداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس في روما صباح اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب السلطات الإيطالية.

وبينما كان فرنسيس حاضرا، قاد رجل دين رفيع المستوى القداس نيابة عن البابا البالغ من العمر 87 عاما، والذي يعاني من اعتلال صحته.

وكان هناك تجمع من شعب الكنيسة يضم حوالي 30 ألف شخص حاضرا في درجات حرارة ربيعية معتدلة تبلغ حوالي 20 درجة ولكن مع رياح نشطة. وتم تزيين الساحة كما هو الحال دائما بالزهور والنباتات، والعديد منها جاء من هولندا.

ودوت الهتافات أثناء مرور فرنسيس أمام الحشود في السيارة البابوية بعد القداس، وهتف كثيرون: "ليحيا البابا".