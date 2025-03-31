رئيس الأركان الإسرائيلي يحقق في اعتداء جنود على فلسطينيين بالخليل

فتحت السلطات العسكرية الإسرائيلية تحقيقًا في واقعة اعتداء جنود على فلسطينيين بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما نقلته هيئة البث العبرية اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي أمر بمراجعة ملابسات الحادث، وتحديد ما إذا كان هناك تجاوز للقواعد العسكرية المتبعة في التعامل مع المدنيين.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة عمليات مداهمة واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.

ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية حالات متكررة لاستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية الجنود المتورطين أو نتائج التحقيق الأولية، فيما تتواصل المتابعات حول تداعيات الحادث وردود الفعل المحلية والدولية عليه.