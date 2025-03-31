آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية

أدى الآلاف من المواطنين، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية.

وشهدت الساحة أجواء احتفالية حيث قام الأهالي بتوزيع البالونات والهدايا على الأطفال عقب انتهاء الصلاة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتسهيل حركة المصلين.

وكان الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قد أعلن في بيان سابق عن تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة شعائر صلاة العيد، وتجهيز 588 ساحة و339 مسجدًا لاستقبال المصلين في مختلف أنحاء المحافظة.

كما وجّه وكيل وزارة الأوقاف بتذليل العقبات أمام المصلين، مع التأكيد على ترتيب المناوبات بين العاملين بالمساجد والزوايا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان بقاء بيوت الله مفتوحة أمام الجميع دون تركها بدون عمالة في أي وقت.