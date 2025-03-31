الجيش الأمريكي يؤكد وفاة 3 من جنوده الأربعة المفقودين في ليتوانيا

أكد الجيش الأمريكي، وفاة 3 من جنوده الأربعة المفقودين في ليتوانيا، بعد العثور على دبابة غارقة تحت أمتار من الأوحال.

وأعلنت قيادة الجيش الأمريكي، في أوروبا في بيان اليوم الاثنين، أن جهود البحث عن الجندي الرابع في منطقة بابراد للتدريب العسكري مستمرة.

وكان الجنود الأربعة قد فقدوا منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث تعذر العثور عليهم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

وأطلق الجيش والشرطة في ليتوانيا، عملية بحث مشتركة مع الجيش الأمريكي للعثور على المفقودين.

وتم العثور لاحقا على الدبابة وهي من طراز إم 88 هيركوليز غارقة على عمق خمسة أمتار في منطقة مستنقعات في ساحة التدريب.

وبعد أيام من جهود البحث، استطاعت فرق الإنقاذ انتشال الدبابة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.