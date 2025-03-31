قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن «العلمين المصري والفلسطيني تعانقا في المظاهرات والوقفات العارمة التي عمت مصر صباح اليوم».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الاثنين: «كان الشعار المرفوع (لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية)، هتف الملايين دعما للرئيس السيسي، ومواقفه دفاعا عن الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية».

وأضاف: «احتفالية العيد تحولت أيضا في لقاء الرئيس صباح اليوم إلى احتفالية فلسطين. مصر حذرت ولن تفرط أبدا في مواقفها مهما تعددت المؤامرات».

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة كبار رجال الدولة، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حضر عقب ذلك احتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

واستُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «ذكريات العيد»، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس كرم خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة، ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر.