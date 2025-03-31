محكمة إماراتية تقضي بإعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل حاخام إسرائيلي مولدوفي

قضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة، بإعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل الحاخام الإسرائيلي المولدوفي زفي كوجان.

وقضت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي الإسرائيلي زفي كوجان، وبمعاقبة 3 منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان النائب العام بالإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير الماضي عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وتضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود.

وقضت المحكمة، بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ووفقا للقانون بالإمارات، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.

وقال النائب العام في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم، إن الحكم يجسد التزام الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.

وأضاف أن الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.