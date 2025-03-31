مرموش ينافس هالاند وأوريلي على جائزة أفضل لاعب لشهر مارس

تواجد عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن القائمة المنافسة على جائزة أفضل لاعب في شهر مارس بالنادي.

وكتب مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي «يتنافس كل من إيرلينج هالاند، وعمر مرموش، ونيكو أوريلي على جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي لشهر مارس».

وقدم الثلاثي أداءً كبيرًا في تأهل السيتي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لمباراتي الفريق في الدوري.

فاز المهاجم النرويجي هالاند بالجائزة مرتين هذا الموسم، خلال شهري أغسطس وسبتمبر، فيما يأمل عمر مرموش ونيكو أوريلي في الفوز بالجائزة للمرة الأولى، بعد عبد القادر خوسانوف الفائز بالجائزة لأول مرة في فبراير الماضي.

وأوضح موقع النادي أفضلية مرموش من خلال: «بعد ثلاثية لافتة ضد نيوكاسل يونايتد في فبراير، واصل مرموش تألقه في الأسابيع الأخيرة، حيث لعب نقطة محورية في الهجوم، بالإضافة إلى العمل في المساحات خلف إيرلينج هالاند، حيث بدا ماهرًا بنفس القدر في كلا الدورين».

وسجل مرموش هدفًا مميزًا من تصويبة قوية خلال تعادل الفريق أمام برايتون، ثم سجل كبديل في الشوط الثاني ضد بورنموث، هدفًا حسم الفوز للسيتي في الدور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وضمن له التأهل إلى نصف النهائي السابع على التوالي.