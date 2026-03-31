قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعمل على ضمان عدم فرض وقف إطلاق نار على تل أبيب في لبنان، حال التوصل لاتفاق مع إيران، زاعمًا أن هذا القرار يجب أن يكون مستقلًا من جانب إسرائيل.

وبحسب ما نشرته القناة 14 العبرية، أشار نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل تعمل على بناء واقع أمني جديد على الحدود الشمالية، قائلًا إنها تعمل بشكل مستقل تمامًا، وبمعزل عن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران.

وأفاد بتغيير أساليب العمليات الميدانية، وذلك في ضوء الخسائر الفادحة التي تكبّدتها البلاد جراء القتال، قائلًا: «أوعزت بتجنب إرسال جنودنا إلى منازل بجنوب لبنان، واستخدام الذخائر وآليات هندسية لتقليل الخسائر المؤلمة».

وذكر أنه «يعمل على إنشاء أحزمة أمنية واسعة وتطهير قرى الإرهاب في جنوب لبنان»، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات برسم «خط أصفر» للجيش في جنوب لبنان، لإبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع عن بلدات الشمال.

من جهته، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بتدمير جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود في لبنان.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن الجيش الإسرائيلي سيتموضع داخل جنوب لبنان بمنطقة أمنية حتى نهر الليطاني، في ختام العملية العسكرية.

وذكر أن «الجيش الإسرائيلي سيفرض سيطرة أمنية على كامل المنطقة حتى الليطاني، لمنع تهديدات الصواريخ المضادة للدروع».

ولفت إلى أن «إسرائيل تعتزم منع عودة أكثر من 600 ألف نازح من سكان جنوب لبنان، حتى يتم ضمان أمن سكان الشمال».

وأضاف: «سنغير الواقع في لبنان عبر وجود أمني للجيش الإسرائيلي بالمواقع المطلوبة، مع ردع كامل كما في سوريا وغزة».

وشهدت جبهة جنوب لبنان تحولات ميدانية هي الأخطر منذ بدء الحرب حيث سجلت القوات الإسرائيلية اندفاعة هي الأعمق لها باتجاه مجرى نهر الليطاني، في سياق مساعٍ متسارعة لفرض منطقة عازلة واسعة تمتد من الحدود شمالا.