الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الـ 32 على التوالي

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 32 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، مستغلة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن "جماعات الهيكل" المزعوم تواصل تحريضها على اقتحام المسجد خلال احتفالات "عيد الفصح" العبري، والدعوة إلى أداء شعائر ذبح القرابين داخله، مطالبين بفتح المسجد في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أبريل المقبل.

ويستغل الاحتلال هذه الأوضاع ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد عند النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض وإعادة فتحه أمام المصلين.



