وزراء خارجية أوروبيون يزورون بوتشا في الذكرى الرابعة لتحريرها من القوات الروسية

من المتوقع أن تزور منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ونحو 12 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبي مدينة بوتشا الأوكرانية اليوم الثلاثاء، لإحياء الذكرى الرابعة لتحرير المنطقة التابعة لكييف من القوات الروسية، وهي المنطقة التي كشفت عن بعض أسوأ الفظائع منذ بدء الحرب.

واحتلت القوات الروسية بوتشا، الواقعة إلى الغرب من العاصمة الأوكرانية كييف، خلال الأيام الأولى من الحرب التي شنتها روسيا في فبراير 2022.

وبعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة المدينة في أواخر مارس، عُثر على جثث مدنيين مقتولين ملقاة في الشوارع، وكان بعضهم مقيد اليدين.

وسرعان ما أصبحت بوتشا رمزا لـ "جرائم الحرب" الروسية المرتكبة في أوكرانيا، فيما أكد تقرير لاحق للأمم المتحدة مقتل عشرات المدنيين.

ولا يزال المسؤولون الروس يرفضون هذه الاتهامات، ويزعمون أن الفظائع في بوتشا كانت مفبركة.

وبحسب الأرقام الأوكرانية، تم تسجيل أكثر من 400 قتيل من المدنيين في بوتشا، وأكثر من 1300 قتيل في المنطقة الأوسع، بينهم أكثر من 700 شخص قتلوا بالرصاص.

ومن المقرر أن يشارك الوفد، الذي سيضم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مراسم تأبينية في بوتشا قبل عقد اجتماع وزاري.