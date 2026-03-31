كايا كالاس تصل كييف لإحياء ذكرى مذبحة بوتشا

وصلت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى كييف للمشاركة في فعاليات لإحياء ذكرى المذبحة التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية منذ 4 أعوام.

وقالت كالاس اليوم الثلاثاء: "كل زيارة تمثل تذكيرا قويا بشجاعة وصمود أوكرانيا".

يذكر أنه عندما استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة بوتشا، الواقعة غرب العاصمة الأوكرانية، في مارس 2022، بعدما احتلتها روسيا لأسابيع، تم العثور على مئات الجثث لمدنيين.

وأضافت كالاس، "سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان المحاسبة الكاملة عن جرائم روسيا".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، الذي رحب بكالاس في كييف "تعد المحاسبة الشاملة لجرائم روسيا أمرا مهما لاستعادة العدالة في أوروبا".

ولا يزال المسئولون الروس يرفضون هذه الاتهامات، ويزعمون أن الفظائع في بوتشا كانت مفبركة.