 محافظ جنوب سيناء يشيد بالتسامح الديني وروحانيات دير سانت كاترين
الثلاثاء 31 مارس 2026 3:41 م القاهرة
محافظ جنوب سيناء يشيد بالتسامح الديني وروحانيات دير سانت كاترين

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 3:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 3:30 م

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، زيارة لدير سانت كاترين، للتعرف على الدير والوقوف على احتياجات الرهبان، خاصة أنها تعد الزيارة الأولى له للدير منذ توليه مهامه محافظا لجنوب سيناء.

وكان في إستقبال المحافظ، الأب سيميون، مطران الدير، والأب ميخائيل، والأب الكسيس، رهبان الدير، والأب سوفرونيوس، أجلوم الدير، وتوني كازامياس، مستشار الدير.

وتجول المحافظ داخل الدير للتعرف على معالمه السياحية الدينية، ومنها الكنيسة الكبرى، متحف الكنوز الأثرية، شجرة العليقة، بئر موسى، كنيسة الجماجم، المسجد الفاطمي.

وأشاد المحافظ بالروحانيات التي يتمتع بها الدير، مشيرا إلى أنه نموذجا فريدا يجسد التسامح الديني على أرض سيناء المقدسة، كونه يجمع بين أجراس الكنيسة الكبرى، وصوت الأذان بالمسجد الفاطمي.

وأكد المحافظ، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على التعاون من الدير، وتقديم كافة أوجه الدعم للدير و الرهبان.

وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الهدايا التذكارية بين المحافظ، ورهبان الدير.

