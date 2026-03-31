محافظ بني سويف يبحث تطوير منظومة البوتاجاز لضمان استمرارية كفاءة التوزيع واستقرار الخدمة

التقى اليوم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، كلًا من أحمد صلاح عبد الكريم مدير منطقة بوتاجاسكو بني سويف، و أحمد إبراهيم حافظ مدير الشؤون الهندسية والمشرف على العلاقات الحكومية بالشركة، وذلك في إطار متابعة وتطوير منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة بكافة عناصرها.

وخلال اللقاء، تم استعراض الوضع الحالي لمنظومة البوتاجاز، وبحث آليات تطويرها بدءًا من توفير الكميات، مرورًا بمراحل النقل والتوزيع، وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يضمن تحقيق الكفاءة والانضباط واستمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم.

كما تمت مناقشة تقنين أوضاع موزعي أسطوانات البوتاجاز الجائلين كأحد عناصر المنظومة، بما يسهم في تنظيم السوق وإحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب بحث سبل مواجهة أية معوقات قد تؤثر على سلاسة التوزيع.

وتناول اللقاء أيضًا تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على منع أية ممارسات احتكارية أو استغلال، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توافر الأسطوانات بالكميات المناسبة بجميع مراكز وقرى المحافظة، بما يحقق الاستقرار في الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم منظومة البوتاجاز كخدمة أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، مشددًا على استمرار العمل لتطويرها بشكل متكامل وتحسين كفاءتها على كافة المستويات.