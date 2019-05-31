تركيا تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت طائرات حربية تركية اليوم الجمعة أهدافا لحزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) في شمال العراق كجزء من عملية المخلب المستمرة.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع التركية في حسابها على موقع تويتر،بحسب وكالة الأناضول للأنباءالتركية الرسمية .

وقالت الوزارة ان الطائرات قصفت مواقع أسلحة وملاجئ ومخازن ذخيرة التي يستخدمها "الإرهابيون" في منطقة زاب .

كانت القوات المسلحة التركية قد اطلقت "عملية المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني يوم الاثنين الماضي.

ويشن الجيش التركي من حين لآخر غارات على مواقع حزب" بي كيه كيه" داخل تركيا وخارجها.

ولقى أكثر 40 ألف شخص حتفهم منذ أن أطلق الحزب حملته المسلحة قبل أكثر 30 عامًا ضد تركيا.

وتصنف تركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب "بي كيه كيه" على أنه منظمة إرهابية انفصالية.