قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة أعدت خطة لتقليل الزحام، لتوفير قطارات وتخفيف الزحام، بعد تحديد أوقات الازدحام على خطوط النقل وبدرجات مختلفة لتلبي احتياجات كل الفئات.

أضاف الوزير، في مداخلة ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «كنا متوقعين طبعا وجود زحام شديد جدا سواء على المترو أو السكة الحديد، لأن طبعا الناس راجعة من العيد، كان في زحام بدون شك.. ومن بكرا مش هيبقى في زحام أنا بتوقع في القطر، والزحام هيزيد على المترو خاصة بعد تشغيل مؤسسات زي الشهر العقاري وغيره، وفي 71 قطر عاملين حسابنا عليها عشان نخف الضغط على المترو».

وأشار إلى عملهم بجهد لتكثيف أعداد القطارات في مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية لتقليل الزحام إلى أقل قدر ممكن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.