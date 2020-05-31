ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 232 بينها 80 حالة وفاة

ارتفع عدد الاصابات المعلنة في اليمن بفيروس كورونا، إلى 323 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، التابعة للحكومة الشرعية، في نشرتها اليومية، إنها سجلت 13 إصابات جديدة خلال الساعات الماضية، وحالتي وفاة لإصابات مسجلة سابقا، ليرتفع عدد الاصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 323 بينها 80 حالة وفاة و14 حالة تعافي.

ولم يعلن الحوثيون حتى اليوم بشكل رسمي عن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

والجمعة الماضية أعلنت الأمم المتحدة، أن مستشفيات اليمن المخصصة لمواجهة كورونا وعددها 38 "امتلأت أسرتها تماما بمصابي الفيروس"، محذرة من أن الجائحة قد تجعل اليمن على "حافة الانهيار".

وسجلت اليمن أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد، في العاشر من أبريل الماضي.