ترامب يهاجم شبكة إخبارية دفاعا عن روسيا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" على شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية لنشرها أخبارا اعتبرها موجهة ضد روسيا.

وذكر ترامب، في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر": "الأمر يتكرر من جديدة، وسي إن إن الكاذبة تلقي اللوم على روسيا وروسيا وروسيا، وهم خاسرون مريضون بمستويات شعبية سيئة جدا!"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وخاطب الرئيس، الشبكة الإخبارية متسائلا: "ليس بوسعكم إلقاء اللوم على الصين، لأنكم في حاجة إلى النقد؟".

وفي تغريدة أخرى، اتهم ترامب "سي.إن.إن" وقناة" إم. إس. دي. إن. سي" وصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتين بنشر معلومات مضللة على نطاق أوسع من "أي دولة أجنبية وحتى إجمالا"، مضيفا: "الأخبار الكاذبة هي عدو الشعب".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن الأخبار التي استدعت غضبه هذه المرة.