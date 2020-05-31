 مقتل مراسل صحفي وأحد الفنيين العاملين بقناة تلفزيونية خاصة في كابول - بوابة الشروق
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مقتل مراسل صحفي وأحد الفنيين العاملين بقناة تلفزيونية خاصة في كابول

كابول - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 11:23 ص | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 11:23 ص

 

أعلن مسؤولون أمنيون أفغان، اليوم الأحد، أن انفجارا استهدف إحدى قنوات التليفزيون الخاصة في العاصمة الأفغانية (كابول)، في وقت متأخر أمس السبت، أسفر عن مقتل شخصين أحدهما مراسل للقناة، وأحد العاملين "الفنيين".

وأكد مسؤول بوزارة الداخلية -في تصريح أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- أن سيارة تلفزيون "خورشيد"، تعرضت لانفجار عبوة ناسفة.

وأضاف المسؤول أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين أحدهما مراسل، وأحد العاملين الفنيين في التلفزيون، فيما أصيب 6 آخرون على الأقل بجراح.

ومن جانبها، نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن التفجير، وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة -في تعليق على موقع "تويتر"- إنه لا علاقة للحركة بالهجوم الذي استهدف العاملين بتلفزيون "خورشيد" في مدينة (كابول).

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