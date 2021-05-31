 الأمن العراقي يعلن ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في كركوك - بوابة الشروق
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الأمن العراقي يعلن ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في كركوك

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 10:04 ص

أعلنت السلطات العراقية ضبط خمسة صواريخ نوع جراد ومنصات إطلاق في قرية احصار التابعة لناحية التون كوبري بمحافظة كركوك، 250 كيلومترا شمال بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، أنه "بناء على معلومات استخباراتية وردت إلى استخبارات ومكافحة إرهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك، تم ضبط خمسة صواريخ نوع جراد ومنصات الإطلاق".

وأضافت الخلية أن هذه الصواريخ كانت جاهزة للإطلاق، وتم التعامل معها من قبل خبراء متفجرات.


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