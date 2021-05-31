مسؤولون نيجيريون يبدأون البحث عن 200 طالب مختطفين في شمال البلاد

بدأ مسؤولون في لاجوس، اليوم الاثنين، عملية البحث عن 200 طفل تعرضوا للاختطاف في شمال نيجيريا في نهاية الأسبوع، على الرغم من إعلان السلطات إنها لا تعرف شيئا عن هوية المختطفين.

وخطف المسلحون الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و14 عاما من مدرسة أمس الأحد، بجانب ثلاثة مدرسين.

وقال عمر ادريس، مدير المدرسة التي توجد في مدينة "تيجينا" بولاية نيجر، إن آباء 136 طالبا أكدوا هوية أطفالهم في قائمة بالأشخاص المفقودين.

وأضاف أن عملية التعرف لا تزال مستمرة، حيث يعتقد أن المسلحين أخذوا 200 طفل وربما أكثر من ذلك.

وكان أكثر من 300 ولد وفتاة يدرسون في مدرسة صالح تانكو الإسلامية في تيجينا، وهي مدينة تخضع لحكومة رافي المحلية، في ولاية نيجر بشمال نيجيريا.

وأوضح إدريس لـ(د.ب.أ) أن شخصا واحدا قتل وأصيب آخر على يد المسلحين الذين وصلوا بدرجات نارية.