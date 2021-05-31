عرضت الإعلامية لميس الحديدي، لقطات وصفتها بـ"الزحام الرهيب" أمام أحد المستشفيات في محافظة أسيوط.

وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on e"، مساء الأحد، إن آلاف المواطنين تجمعوا أمام مستشفى صدر أسيوط من أجل الحصول على لقاح كورونا، داعيةً للتوسع في التقدم للحصول على اللقاح.

من جانبه، علق المستشار نادر سعد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن الحكومة بدأت خطة التوسع فئويًا في التلقيح ضد كورونا، ضاربًا المثل على ذلك بإرسال سيارات تطعيم متنقلة أمام مكاتب البريد لتمكين المواطنين الذين يتقاضون معاشات من الحصول على لقاح كورونا، مرجعًا ذلك إلى أن كبار السن من بين أكثر الفئات التي تواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المتحدث، إلى أن الاستهداف الفئوي في توسيع عمليات التلقيح شمل أيضًا تطعيم المدرسين وأساتذة الجامعات وتحديدًا للمشاركين في أعمال الامتحانات التي تُجرى في شهر يونيو المقبل سواء في الجامعات أو المدارس "الثانوية العامة".

وأوضح أن كل المدرسين الذين سيشاركون في أعمال الامتحانات بدأ تطعيمهم، فضلًا عن أساتذة الجامعات قبل بدء الامتحانات، لافتًا إلى أنه بمرور الوقت سيتم التوسع في الاستهداف الفئوي بما يوسع أعداد الحاصلين على اللقاح.

وفي خطوة اعتبرها تعبر عن مدى وعي القطاع الخاص المصري، أوضح "المتحدث باسم الحكومة" أن أصحاب المصانع كافة تقدموا بطلبات لوزارة الصحة والسكان لتطعيم العاملين بها، كاشفًا عن الاستجابة لأعداد كبيرة منها.



