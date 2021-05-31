تقرير: يائير لابيد قد يبلغ رئيس إسرائيل اليوم بنجاحه في تشكيل حكومة جديدة

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن يائير لابيد رئيس حزب "يش عاتيد" (هناك مستقبل) يسعى إلى إبلاغ الرئيس رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، بنجاحه في تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت الهيئة أن تقدما تم إحرازه في المفاوضات الهادفة إلى تأليف حكومة تطيح برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بعد اجتماع عقد بين طواقم التفاوض التابعة لحزب لابيد مع أحزاب "يامينا" (بزعامة نفتالي بينيت) و"تكفا حداشا" (أمل جديد-بزعامة جدعون ساعار) و"كاحول لافان" (أزرق أبيض-بزعامة بيني جانتس) الليلة الماضية.

وتوقفت هذه المفاوضات فجرا على أن تستأنف خلال ساعات الصباح.

ورغم ذلك، قالت مصادر في حزب ليكود إن زعيم الحزب نتنياهو لم ييأس من مساعيه الهادفة إلى منع بينيت ولابيد من تشكيل حكومة بل ينوي مواصلة الضغوط على نواب يامينا ليغيروا مواقفهم في الفترة التي تبقت حتى تؤدي الحكومة الجديدة اليمين.

واعتبرت هذه المصادر أن "فرص نجاح نتنياهو ضئيلة للغاية".

وشهدت إسرائيل أربع انتخابات على مدار العامين الماضيين، إلا أنها لم تسفر عن تشكيل حكومة مستقرة.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في 23 مارس، ومن ثم قام ريفلين بتكليف لابيد بالمهمة.

ويعمل لابيد للحصول على دعم أحزاب صغيرة متباينة التوجهات السياسية، ولكنها تُجمِع على السعي للإطاحة بنتنياهو.

وينتهي تكليف لابيد لتشكيل الحكومة منتصف ليل الأربعاء.

وإذا ما نجح، فإن ذلك سينهي عهد نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009. وكان شغل المنصب أيضا من عام 1996 إلى عام 1999.