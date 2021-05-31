تايلاند تسجل 5485 حالة إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة خلال 24 ساعة

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سجلت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الإثنين، 5 آلاف و485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 19 حالة وفاة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1031 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا في تايلاند.. حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد بعد تسجيل الحالات الجديدة إلى 159 ألفا و792 حالات إصابة.

وأشار المركز المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند إلى أن من بين الحالات الجديدة 1953 حالة بين نزلاء السجون.