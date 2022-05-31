كوريا الجنوبية والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة

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بحث النائب الثاني لوزير الصناعة الكوري الجنوبي بارك إل-جون، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتنوعة، مثل الطاقة النووية والهيدروجين وغيرها.

وهنأ بارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمناسبة بداية التشغيل التجاري للمفاعل الثاني في مشروع محطة براكة في مارس، متعهدا بتقديم الدعم اللازم لاستكمال الأعمال الإنشائية للمفاعلين الثالث والرابع بسلاسة.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كانت قد تعاقدت في أول مشروع كوري لبناء محطات الطاقة النووية في الخارج قيد الإنشاء بالإمارات وتشارك شركات كورية جنوبية في المشروع بشكل شامل، مثل التصميم والإنتاج والبناء والتشغيل التجريبي ودعم التشغيل وغيرها.