غازبروم الروسية تعلق إمدادات الغاز لشركة هولندية لعدم سداد مستحقاتها بالروبل

أكدت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، تعليق إمدادات الغاز لشركة "غازتيرا" الهولندية بشكل كامل نظرا لعدم سدادها المبالغ المستحقة عليها بالروبل.

وذكرت "غازبروم" في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، أنه "اعتبارا من نهاية يوم العمل في 30 مايو لم تتلق الشركة بعد دفعة من غازتيرا مقابل الغاز الذي تم توريده في أبريل الماضي والتي كان من المقرر أن يتم دفعها بما يتماشى مع مرسوم الرئيس الروسي رقم 172 بتاريخ 31 مارس 2022".

وأضاف البيان أن مدفوعات الغاز الموردة منذ الأول من أبريل يجب أن تتم بالروبل عبر تفاصيل الحساب الجديدة والتي تم إخطار الأخرى بها على النحو الواجب.

وأعلنت غازبروم أمس الاثنين، أنها ستعلق الإمدادات المتعاقد عليها من الغاز الروسي لشريكها الرئيسي في هولندا شركة "غازتيرا" في 31 مايو الجاري لأن الشركة لم تدفع ثمن الغاز الذي تم توريده في أبريل الماضي بالإضافة إلى رفضها الدفع بالروبل.

أما عن غازتيرا الهولندية، فقد ذكرت في وقت سابق أنها قررت عدم الامتثال لمتطلبات غازبروم لدفع ثمن توريد الغاز بالروبل الروسي، موضحة أن ذلك الأمر يخاطر بخرق العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المخاطر المالية والتشغيلية ذات الصلة بطريقة الدفع المطلوبة.