الانتهاء من رصف وتطوير 433 شارع بحي بولاق الدكرور

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أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب الانترلوك ورصف 433 شارع بحي بولاق الدكرور، ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية والوكالة الألمانية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال التطوير تأتي فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المحاور المرورية وتطويرها لاستيعاب الكثافات المرورية، الإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الإختناقات المرورية، وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية.

وثمن المحافظ، التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات في إحداث نقلة نوعية في الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.