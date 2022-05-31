شبه وليد الركراكي، المدير الفني للوداد المغربي، فريقه بريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من الوداد بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب محمد الخامس بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال الركراكي في تصريحات تلفزيونية بعض المباراة: «اللعب ضد الأهلي ليس سهلا وقدمنا كل شيء فوق أرض الملعب».
وأضاف: «هذه أول ألقابي مع الوداد وأعتقد أن بطولة إفريقيا أصعب من آسيا فهنا نلعب ضد أندية مختلفة مثل الأهلي والرجاء».
وأكمل مدرب الوداد: «كنا ريال مدريد، والأهلي كان ليفربول لقد تركنا لهم الاستحواذ وسجلنا نحن الأهداف».
وواصل: «كما أغلقنا أمام هجوم الأهلي ومنعنا خطورة بيرسي تاو، ولاعبي فريقي قاتلوا في المباراة واستحقوا الفوز باللقب».