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شبه وليد الركراكي، المدير الفني للوداد المغربي، فريقه بريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من الوداد بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب محمد الخامس بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الركراكي في تصريحات تلفزيونية بعض المباراة: «اللعب ضد الأهلي ليس سهلا وقدمنا كل شيء فوق أرض الملعب».

وأضاف: «هذه أول ألقابي مع الوداد وأعتقد أن بطولة إفريقيا أصعب من آسيا فهنا نلعب ضد أندية مختلفة مثل الأهلي والرجاء».

وأكمل مدرب الوداد: «كنا ريال مدريد، والأهلي كان ليفربول لقد تركنا لهم الاستحواذ وسجلنا نحن الأهداف».

وواصل: «كما أغلقنا أمام هجوم الأهلي ومنعنا خطورة بيرسي تاو، ولاعبي فريقي قاتلوا في المباراة واستحقوا الفوز باللقب».