«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 400 م2 الواقعة بحوض داير الناحية أمان جمعية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش، قلين لإقامة محطة صرف صحي.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تجديد عقد إيجار بدروم عمارة المشتل المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمساحة 523 م2 المستغل حضانة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مع إضافة الأنشطة التي تخدم لغرض بما لا يضر بسلامة المبنى وقاطنيه.

كما وافق على اتخاذ الإجراءات لتغيير وتسكين وقطعة الأرض ناحية الغباشي مركز البرلس بلطيم إلى أملاك دولة خاصة، فيما وافق على تجديد قرارات التخصيص الخاصة بـ8 مكاتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مطوبس، مكتب بريد الجزيرة الخضراء، مكتب بريد بقرية البصراط، ومكتب لإقامة برية قرية الروس، ومكتب بريد بقرية الدقاينة، ومكتب بريد السيد البدوي، ومكتب بريد الروضة، ومكتب بريد القني، ومكتب بريد بقرية إبيانة.

فيما وافق على إطلاق اسم الشهيد محمد عوض عبد الفتاح، على مدرسة إبراهيم الدسوقي للتعليم التابعة لإدارة مطوبس التعليمية للوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس، ووافق على إنشاء سجل مدني في المبنى القديم للوحدة المحلية لكفر مجر بمركز دسوق، وذلك لخدمة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات المنظمة لذلك.

ووافق على إطلاق اسم الشهيد النقيب احمد ياسر توفيق، الضابط بمديرية أمن كفر الشيخ، سابقًا على مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة سيدى سالم بمركز سيدى سالم، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد عطية المرسى غازي، على مدرسة الجزار للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية الوحدة المحلية لقرية أبو بدوى مركز بيلا.

كما وافق على تغيير اسم مدرسة تعليم أساسي إلى منشية الزعفران تعليم أساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية الوحدة المحلية لقرية الزعفران لمركز ومدينة الحامول، ووافق على إطلاق اسم الشهيد صلاح محروس يوسف حجر، على مدرسة الفصل الواحد بقرية منية الأشراف مركز فوه التابعة لإدارة فوه التعليمية.

ووافق المجلس التنفيذي على إنشاء وحدة عبد المحسن نافع الصحية ليصبح إنشاء مركز طبي بمطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، ووافق على تخصيص مساحة 100م2، لإقامة مكتب بريد بقرية العلامية بمركز بيلا.

كما وافق على تخصيص مساحة 393م2 بناحية عزبة راشد والصاوي التابعين للوحدة المحلية لقرية سنديون مركز فوه لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

ووافق على تخصيص مساحة 135م2 بقرية المنشلين التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش مملوكة للوحدة المحلية لإقامة مكتب بريد ووافق على تخصيص باقي المساحة بالدور الأرضي والأدوار العلوية مجمع خدمات للصالح العام لأهالي قرية المنشلين.