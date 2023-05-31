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مفيد شهاب يقترح زيادة عدد الخبراء من 8 إلى 19 في المجلس الأعلى للتعليم

مفيد شهاب
مفيد شهاب
عمر فارس ومحمد فتحي
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 1:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 1:27 م

اقترح الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بعض التعديلات على مقترح قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وتضمن التعديلات بحسب رسالة موجهة للمنسق العام للحوار، ضياء رشوان، الذي تلاها خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، بإضافة عدد الخبراء في المجلس 19 بدلا 8 وأن يجتمع المجلس كل شهرين بدلا من 3 أشهر.

وطالب بتقديم توصيات لدعم البحث العلمي، وتنفيذ مقترحات وتوصيات المجلس بدلا من السياسات الموحدة.


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