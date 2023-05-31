 بعد حريق فيلتها.. منة فضالي: أغلب الأجهزة عندي اتحرقت.. قدر الله وما شاء فعل - بوابة الشروق
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بعد حريق فيلتها.. منة فضالي: أغلب الأجهزة عندي اتحرقت.. قدر الله وما شاء فعل


نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 1:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 1:29 م

أعلنت الفنانة منة فضالي، عن تعرض الفيلا التي تعيش بها لحريق، كاد أن يتسبب في خسائر فادحة.

وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، يعني حصل قفلة في الفيلا عندي، وخسائر كتير، والحمدلله إن الدنيا ماولعتش، علشان كهربائي عديم الأمانة في الكومبوند يعمل شغل فاشل نتيجته إن أغلب الأجهزة عندي اتحرقت، وحاجات كتير باظت، يعني محدش عنده ضمير ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس".

جدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي حققت نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي بمشاركتها في بطولة مسلسل "جعفر العمدة"، مع محمد رمضان ومجموعة كبير من الممثلين، وبالتعاون مع المخرج محمد سامي، كما حققت نجاحا كبيرا أيضا خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف.


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