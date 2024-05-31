كفر الشيخ: افتتاح مسجد الرعاية الدينية بدسوق

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد الرعاية الدينية بالصافية، بإدارة دسوق قبلي، وسط سعادة غامرة للأهالي وفي جو يسوده البهجة والفرح والسرور، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، ووليد فلفل، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عادل زويل، مدير إدارة أوقاف دسوق قبلي، وعلماء الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

يأتي ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة والتي تأتي في إطار تكثيف الجهود للانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. دعا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في بناء المساجد وتطويرها، وحرصها على نشر الفكر الوسطي المعتدل.

وأدى الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة الجمعة التي كانت بعنوان «الحقوق المتعلقة بالمال»، مؤكدًا أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد مقرأة للأئمة، ومقرأة للجمهور، ومجلس للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقاء الجمعة للأطفال.

ودعا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.