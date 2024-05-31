إصابة شخصين إثر نشوب حريق بمحل مأكولات سورية في الإسكندرية

أصيب شخصان، وهما: "مصطفى.م"، 39 عامًا، و"مدحت.م"، 21 عامًا، عاملان، باختناق إثر نشوب حريق بمطعم للمأكولات السورية، كائن في شارع سوتر أمام بوابة كلية الحقوق، نطاق حي وسط الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في مطعم، أمام مجمع الكليات النظرية، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارة الإسعاف، ومسؤولي الحي إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم تمددها إلى طوابق العقار أو باقي المحال التجارية المجاورة.

تم فرض سياج تأميني في محيط الحريق حتى انتهاء عملية التبريد ورفع آثار النيران التي بدأت من مدخنة المحل الصاعدة إلى أعلى، ونقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لإسعافهما.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.