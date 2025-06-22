مسؤول إسرائيلي: إدارة ترامب أخطرتنا مسبقا بضرب إيران

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كشف مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الإخباري، صباح الأحد، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطرت إسرائيل مسبقا بالضربات على إيران.



وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة قصفت منشآت إيران النووية باستخدام قاذفات "بي 2".

وأعلن ترامب شن هجوم على 3 مواقع نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.

وكتب على منصة "تروث سوشال": "أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".



وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو".

وتابع الرئيس الأميركي: "جميع الطائرات عادت بأمان إلى قواعدها. تهانينا لمحاربينا الأميركيين العظماء. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كان بإمكانها تنفيذ هذا".

وختم ترامب قائلا: "الآن هو وقت السلام. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

كما أكد التلفزيون الإيراني وقوع قصف أميركي على منشأة "فورود".