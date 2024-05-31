وزراء خارجية الناتو يناقشون خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو

من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في براغ اليوم الجمعة، لمناقشة كيفية تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي اليوم الثاني من اجتماع يستمر يومين، سوف يسعى الوزراء إلى إحراز تقدم في المحادثات بشأن مقترح بقيمة مئة مليار يورو (108 مليار دولار)، طرحه أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، لنقل مسؤولية تنسيق المساعدات من مبادرة غير رسمية تقودها الولايات المتحدة إلى الهياكل الرسمية للناتو.

وحتى الآن، لا تنسق الدول الأعضاء بالناتو المساعدات العسكرية من خلال الناتو نفسه، ولكن من خلال مجموعة الاتصال الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة. ويتمثل موقف الناتو في أنه ليس طرفا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ولكن اعتماد مجموعة الاتصال على التنسيق الأمريكي أثار القلق في نفوس الحلفاء الأوروبيين من أنه قد يتعثر حال أعادت الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يتشككون في دعمه لجهود الحرب الأوكرانية.