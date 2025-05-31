رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، أن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.

وأشار إسلامي إلى أن الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث وكلام ينطبق بالأغلب على إسرائيل، وفقا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية.

ونوه إلى أن إيران تمتلك محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاواط في بوشهر، والتي أنتجت 3ر7 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء في العام الماضي وحده، لافتا إلى أنه وبحلول نهاية الخطة التنموية السابعة، ستصل قدرة محطة الطاقة النووية في البلاد إلى 3000 ميجاواط، وأنه تم إعداد الأرض لبناء محطتين للطاقة النووية في جنوب وشمال البلاد.

وأشار إسلامي إلى أن ما يتصدر خطط المنظمة هو وثيقة استراتيجية مدتها 20 عاما، حيث من المقرر إنتاج 20 ألف ميجاواط من الكهرباء.

وأفاد بأن المنظمة قطعت خطوات كبيرة في تطوير العلاج بالبلازما والليزر والكم، مضيفا أن المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المنتجة محليا تضاهي تلك الموجودة في مختلف دول العالم، وتستخدم في علاج وتشخيص معظم الأمراض.