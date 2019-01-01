إيطاليا تتوصل لاتفاق مع 5 دول بالاتحاد الأوروبي بشأن استقبال المهاجرين

أعلنت إيطاليا أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدول ألمانيا، وفرنسا، والبرتغال، ولوكسمبورج، وجمهورية أيرلندا بغرض استقبالهم طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في البحر خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - أن بلاده ستسمح لسفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي أن تنزل أخيرًا 116 مهاجرًا ممن على متنها في ميناء صقلية والذين كانت تقطعت بهم السبل لأيام، الأمر الذي ينتهي مواجهة روما الأخيرة مع التكتل الأوروبي بشأن سياسة الهجرة.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن السلطات الإيطالية كانت قد منحت إذنا للسفينة الإيطالية المعروفة باسم "برونو جريجوريتي" بالرسو في ميناء أوجوستا الصقلي الأسبوع الماضي دون إنزال من على متنها به.

كما فتحت سلطات صقلية - آنذاك - تحقيقًا للوقوف على مدى الرعاية التي يتمتع بها المهاجرون ممن على متن السفينة الإيطالية، حيث وجد الطاقم الطبي الذي سُمح له بتفقد أرجائها أن 116 شخصًا مضطرين لاستخدام مرحاض واحد.

لذا تم السماح في وقت سابق الأسبوع الجاري بإنزال الأطفال، فيما رفض سالفيني السماح للآخرين مغادرة السفينة إلى أن عرضت دول أوروبية أخرى استقبال المهاجرين.