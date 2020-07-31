​أسواق آسيا تتباين بعد بيانات أمريكية مخيبة للآمال وتراجع معدلات التداول

تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم /الجمعة/ بعد بيانات أمريكية مخيبة للآمال وتراجع معدلات التداول في ظل إغلاق بعض الأسواق احتفالا بعطلة رسمية.

وتراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 2.82%، وانخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بالنسبة ذاتها، تأثرا بخسائر سهم "سوفت بنك" البالغة 4.39%.

وفي أستراليا، خسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" حوالي 2.04% في نهاية الجلسة، وفقد مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج 0.14%.

وفي الصين، ارتفع مؤشر "شنغهاي" 0.71%، وقفز مؤشر "شنتشن" المركب 1.27% عند الإغلاق.

وانخفض مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 0.78%، فيما أغلقت الأسواق في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا احتفالا بأجازة رسمية.

وفي نهاية الجلسة، أغلق مؤشر "إم إس سي أي آسيا" العام متراجعا بنحو 0.16%.

وجاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الصيني لشهر يوليو أعلى من التوقعات عند 51.1 نقطة، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.

وشهد الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش منذ عقود بين أبريل ويونيو في وقت تكافح فيه البلاد تداعيات عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19؛ ما يشير إلى عمق وشدة الركود الناجم عن الوباء.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير حديث لها أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي قدره 32.9% في الربع الثاني، وكان هذا أكبر انخفاض منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بالسجلات في عام 1947.

كما أظهرت سجلات وزارة العمل أن عدد طلبات إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1.43 مليون خلال الأسبوع الماضي وسط عودة ظهور لحالات الإصابة بكوفيد-19، عقب زيادة في الأسبوع السابق.