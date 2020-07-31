الحماية المدنية تسيطر على حريق سوق خضروات صيدناوي بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، ورئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، من السيطرة على حريق نشب بسوق الخضروات بمنطقة صيدناوي، التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسوق الخضروات بمنطقة صيدناوي، التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت السيطرة على النيران وإخمادها,

وتبين من التحريات الأولية، نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة، فيما التهمت النيران بعض الطاولات والمخلفات الموجودة بالسوق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.